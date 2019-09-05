2019-09-05T20:35:24+03:00
Общество

В России могут перестать учить на слесарей и токарей с 2021 года

С соответствующей инициативой выступило Минпросвещения РФ
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ряд профессий признали устаревшимиРяд профессий признали устаревшимиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Минпросвещения РФ может закрыть прием студентов техникумов и училищ по ряду направлений. Пресс-служба ведомства сообщает, что таких направлений по профессиям девять, еще 23 специальности. Причиной стало то, что эти направления признали устаревшими, они «не соответствуют запросам современного рынка труда».

В список попали слесарь, фрезеровщик-универсал, автомеханик, токарь-универсал, станочник, оптик-механик, лаборант-аналитик.

В Минпросфещения успокоили – профессии не исчезнут. Их просто будут преподавать в техникумах и училищах в другом виде:

- Современные навыки и компетенции указанных профессий и специальностей в более актуальном формате заложены в программах подготовки топ-50 перспективных профессий и специальностей, утвержденных ранее Минтрудом России и Минпросвещения России, - сообщили в ведомстве.

Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов уверен тем временем, что рабочие специальности становятся все популярнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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