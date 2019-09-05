В Польше врачи спасли ребенка, который родился спустя 56 дней после смерти матери

СЕГОДНЯ 21:38 2019-09-05T21:40:04+03:00

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Ребенок в Польше родился спустя 56 дней после смерти матери. Женщина на 20 неделе беременности попала в больницу. Gazeta Krakowska сообщает, что медики у пациентки было внутреннее кровоизлияние, они подозревали разрыв аневризмы сосудов головного мозга либо разрыв гемангиомы. Беременная находилась в тяжелом состоянии. Чтобы ее спасти врачи экстренно провели операцию, но спустя сутки они констатировали смерть мозга.

Чтобы спасти ребенка, пациентку подключили к аппаратам жизнедеятельности. Почти два месяца медики поддерживали жизнь таким образом. Спустя восемь недель они смогли провести операцию кесарево сечение. Ребенок весил всего 1,3 килограмма. Еще пять месяцев девочка провела в больнице. И на днях ребенка выписали и передали отцу, медики сообщают, что ребенок чувствует себя хорошо.

Все время, что мать девочки находилась подключенной к аппаратам жизнеобеспечения, муж и родители приходили в ее палату и пели будущему ребенку колыбельные.

- В соответствии с польским законодательством считается, что пациентка скончалась на следующий день после родов, — отметил доктор из отделения анестезиологии и реаниматологии Войцех Середницкий. Он добавил, что за 27 лет врачебной практики это первый такой случай.

ИСТОЧНИК KP.RU