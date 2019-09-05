«Уровень ниже аборигенов»: Латвийская журналистка раскритиковала Лайму Вайкуле за песни на русском

СЕГОДНЯ 22:22 2019-09-05T22:23:39+03:00

Журналистка написала, что организаторам концерта нужно было напомнить соотечественнице, что она приехала в Латвию

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Латвийская журналистка назвала «свинством» то, что Лайма Вайкуле исполнила на концерте в Каугури песни на русском языке. Слова Элиты Вейдемане приводит газета Neatkar ga. Главная претензия заключалась в том, что певица поприветствовала зал на русском языке и на этом же языке исполнила почти все свои песни. «Кроме двух», отметила Вейдемене.

- Я понимаю, что долгое время живя в России, вы можете забыть, где вы родились,-обратилась через газету к исполнительнице журналистка. - Возможно, организаторы концерта могли бы напомнить нашей прекрасной соотечественнице, что она приехала в Латвию и что в Каугури, части города Юрмалы, живут не только русские, но и латыши.

Тут же она добавляет, что не сторонник борьбы за язык и вообще думает – знать много языков очень даже хорошо. Но в случае с Вайкуле надо было по мнению журналистки учесть «этнический конфликт».

- Спасибо, что спустились на национальный уровень ниже аборигенов,- добавила Вейдемане.

ИСТОЧНИК KP.RU