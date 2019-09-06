Путин предложил смягчить наказания по экономическим преступлениям
В рамках Восточного экономического форума президент России Владимир Путин сообщил о необходимости либерализовать наказания по экономическим статьям Уголовного кодекса в России.
«Вы знаете, моя позиция заключается в том, что эти статьи нужно либерализовать, и нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку», - сказал российский лидер, подчеркнув, что власти будут двигаться в данном направлении.
Однако, Путин отметил, что в экономической сфере в России существует множество нарушений, и в связи с этим государство должно обеспечить интересы общества.
Напомним, в ходе прямой линии, 20 июня 2019, российский лидер обратил внимание на предложение о смягчении наказаний за экономические преступления, одобрив в качестве одной из мер залог и более широкое использования подписок о невыезде.
Премьер-министр Дмитрия Медведева ранее подготовил отчет, в котором объяснял, почему сажать за решетку по экономическим преступлениям необходимо только в крайнем случае.
ИСТОЧНИК KP.RU