Путин предложил смягчить наказания по экономическим преступлениям

СЕГОДНЯ 08:33 2019-09-06T08:33:26+03:00

Российский лидер заявил, что нет необходимости сажать человека за решетку по экономическим статьям

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В рамках Восточного экономического форума президент России Владимир Путин сообщил о необходимости либерализовать наказания по экономическим статьям Уголовного кодекса в России.

«Вы знаете, моя позиция заключается в том, что эти статьи нужно либерализовать, и нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку», - сказал российский лидер, подчеркнув, что власти будут двигаться в данном направлении.

Однако, Путин отметил, что в экономической сфере в России существует множество нарушений, и в связи с этим государство должно обеспечить интересы общества.

Напомним, в ходе прямой линии, 20 июня 2019, российский лидер обратил внимание на предложение о смягчении наказаний за экономические преступления, одобрив в качестве одной из мер залог и более широкое использования подписок о невыезде.

Премьер-министр Дмитрия Медведева ранее подготовил отчет, в котором объяснял, почему сажать за решетку по экономическим преступлениям необходимо только в крайнем случае.

ИСТОЧНИК KP.RU