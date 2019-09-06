2019-09-06T09:19:20+03:00
Политика

Кремль: Путин примет участие в едином дне голосования 8 сентября

В прошлом году российский лидер голосовал на избирательном участке в Российской академии наук на улице Косыгина в Москве
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кремль: Путин примет участие в едином дне голосования 8 сентябряКремль: Путин примет участие в едином дне голосования 8 сентябряФото: REUTERS
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Президент России Владимр Путин планирует принять участие в едином дне голосования, которое состоится 8 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Голосовать планирует», - цитирует ТАСС слова представителя Кремля.

В 2018 году российский лидер голосовал на избирательном участке в Российской академии наук на улице Косыгина в Москве.

Напомним, 8 сентября, единый день голосования. Выборы различного уровня пройдут в 85 регионах Российской Федерации. Россияне будут выбирать глав ряда регионов, депутатов Законодательных Собраний и представителей органов местного самоуправления. В четырех одномандатных округах пройдут довыборы в Государственную думу (Новгородской, Свердловской, Орловской областях и в Хабаровском крае). С января по август состоялась 401 избирательная кампания в 59 субъектах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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