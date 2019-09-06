2019-09-06T10:05:20+03:00
Общество

Путин назвал Камчатку бриллиантом России

Российский лидер рассказал о самом красивом месте в мире
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин назвал Камчатку бриллиантом РоссииПутин назвал Камчатку бриллиантом РоссииФото: REUTERS
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На полях Восточного экономического форума президент России Владимир Путин рассказал о Камчатке, которую он считает бриллиантом России и самым красивым местом в мире.

«Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш. Природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка», - сказал российский лидер, сообщив, что он намерен поддержать местный музей вулканов, возможно по линии Русского географического общества.

Путин также отметил стабильность и безопасность Дальнего Востока, который он назвал символом открытости всей России и регионом новаторства и решимости, снятия барьеров для делового и человеческого общения.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, на Восточном экономическом форуме Путина также пригласили мыть золото на Колыме, и он обещал приехать

ИСТОЧНИК KP.RU

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