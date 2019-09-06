Путин назвал Камчатку бриллиантом России
На полях Восточного экономического форума президент России Владимир Путин рассказал о Камчатке, которую он считает бриллиантом России и самым красивым местом в мире.
«Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш. Природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка», - сказал российский лидер, сообщив, что он намерен поддержать местный музей вулканов, возможно по линии Русского географического общества.
Путин также отметил стабильность и безопасность Дальнего Востока, который он назвал символом открытости всей России и регионом новаторства и решимости, снятия барьеров для делового и человеческого общения.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, на Восточном экономическом форуме Путина также пригласили мыть золото на Колыме, и он обещал приехать
ИСТОЧНИК KP.RU