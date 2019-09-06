2019-09-06T10:27:10+03:00
Политика

Адвокат: обмен удерживаемых лиц между Москвой и Киевом требует «режима тишины»

Валентин Рыбин призвал общественность «не забегать вперед»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Адвокат: для обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом необходим «режим тишины»Адвокат: для обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом необходим «режим тишины»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Подготовка обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом продолжается, но необходимо пару дней соблюдать «режим тишины». Соответствующие заявление сделал адвокат удерживаемых россиян Валентин Рыбин, призвав общественность «не забегать вперед».

«Давайте пока в режиме тишины побудем эти пару дней. Движения идут, надо подождать. Давайте не будем забегать наперед. Все будет хорошо скоро» - сказал он.

Напомним, ранее Рыбин сообщил, что в вопросе обмена пока нет никаких подвижек из-за отсутствия указа о помиловании, который должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Однако лидер незалежной заявил, что лично занимается проблемной освобождение удерживаемых лиц и результаты будут «в ближайшие дни».

В свою очередь, в Кремле сообщили, что дату обмена называть не будут из-за «чувствительности вопроса». Позже президент России Владимир Путин, заявил, что освобождение удерживаемых лиц «финализируется» и будет масштабным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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