Путин назвал гиперболой тюремное заключение за кражу двух ведер картошки

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-06T13:46:46+03:00

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Президент России Владимир Путин назвал художественным преувеличением слова председателя Ассоциации недропользователей Магаданской области, главы совета директоров концерна "Арбат" Александра Басанского о том, что за кражу двух ведер картошки можно сесть в тюрьму на несколько лет.

Такое наказание предприниматель привел в сравнение со штрафами за незаконную добычу золота. Дело в том, что сейчас штраф за несанкционированную разработку недр на сумму меньше двух миллионов составляет всего пять тысяч рублей.

"Я приведу пример, может, об этом вам и не докладывают: если человек украл два ведра картошки, он получает от трех до пяти лет тюрьмы", — сказал Басанский.

"Я думаю, что это гипербола, художественное преувеличение", — ответил Путин.

Председатель Ассоциации подтвердил, что действительно говорил образно, на что президент рекомендовал ему в следующий раз пояснять. При этом он все же поручил ответственным ведомствам рассмотреть вопрос усовершенствования нормативных и законодательных актов о вольном приносе золота, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее в Кузбассе пресекли деятельность "черных" золотодобытчиков. Нарушители задержаны, техника и оружие изъяты.

ИСТОЧНИК KP.RU