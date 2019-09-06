Самые щедрые пассажиры такси - Козероги, а самые позитивные - Стрельцы
Верят ли водители и пассажиры такси в гороскопы, представители каких знаков предпочитают тариф "Комфорт" и кто чаще всего оставляет чаевые? Сервис такси "Ситимобил" и компания ResearchMe провели необычное исследование.
Вопросы, заданные респондентам, касались астрологии и гороскопов. Выяснилось, что больше всего астрологическим прогнозам доверяют водители такси, причем женского пола. Более 50% участников опроса дали утвердительный ответ.
Оказалось, что самые суеверные живут в Краснодаре. Второе и третье место разделили жители Волгограда (50%), Москвы (49%) и Челябинска (49%). Самыми ярыми скептиками оказались петербуржцы. Этого мнения придерживаются и жители Новосибирска (24%), Воронежа (23%) и Кемерово (23%).
Самый преобладающий знак зодиака среди водителей такси - Весы (13%).
Наиболее щедрыми пассажирами оказались жители Ростова-на-Дону (25%). Местные респонденты часто оставляют чаевые водителям после поездок. Среди них преобладают представители Козерогов (19%).
Стрельцы (83%) выделились своим практичным отношением к деньгам. Пассажиры под этим знаком предпочитают пользоваться тарифом "Эконом". Львы же, в свою очередь, останавливают свой выбор на более "комфортном" передвижении.
Также, Стрельцы (94%) чаще всего раздают положительные оценки по окончанию поездки. Негативный настрой в основном наблюдается у Львов и Скорпионов.
Поездки к торговым и развлекательным центрам предпочитают представители Раков. К семьям и друзьям сломя голову несутся Водолеи, а вот спешат на учебу - Львы и Девы.
Треть водителей выразили желание узнавать о знаке зодиака своих пассажиров заранее. В свою очередь пользователи такси и вовсе не придают важности гороскопам. Среди низ лишь 13% дали утвердительный ответ.
Всего в исследовании приняли участие 6700 респондентов.
ИСТОЧНИК KP.RU