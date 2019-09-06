Самые щедрые пассажиры такси - Козероги, а самые позитивные - Стрельцы

СЕГОДНЯ 14:32 2019-09-06T14:32:33+03:00

Исследование показало, что треть водителей такси хотят знать о знаке зодиака своих пассажиров заранее

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Верят ли водители и пассажиры такси в гороскопы, представители каких знаков предпочитают тариф "Комфорт" и кто чаще всего оставляет чаевые? Сервис такси "Ситимобил" и компания ResearchMe провели необычное исследование.

Вопросы, заданные респондентам, касались астрологии и гороскопов. Выяснилось, что больше всего астрологическим прогнозам доверяют водители такси, причем женского пола. Более 50% участников опроса дали утвердительный ответ.

Оказалось, что самые суеверные живут в Краснодаре. Второе и третье место разделили жители Волгограда (50%), Москвы (49%) и Челябинска (49%). Самыми ярыми скептиками оказались петербуржцы. Этого мнения придерживаются и жители Новосибирска (24%), Воронежа (23%) и Кемерово (23%).

Самый преобладающий знак зодиака среди водителей такси - Весы (13%).

Наиболее щедрыми пассажирами оказались жители Ростова-на-Дону (25%). Местные респонденты часто оставляют чаевые водителям после поездок. Среди них преобладают представители Козерогов (19%).

Стрельцы (83%) выделились своим практичным отношением к деньгам. Пассажиры под этим знаком предпочитают пользоваться тарифом "Эконом". Львы же, в свою очередь, останавливают свой выбор на более "комфортном" передвижении.

Также, Стрельцы (94%) чаще всего раздают положительные оценки по окончанию поездки. Негативный настрой в основном наблюдается у Львов и Скорпионов.

Поездки к торговым и развлекательным центрам предпочитают представители Раков. К семьям и друзьям сломя голову несутся Водолеи, а вот спешат на учебу - Львы и Девы.

Треть водителей выразили желание узнавать о знаке зодиака своих пассажиров заранее. В свою очередь пользователи такси и вовсе не придают важности гороскопам. Среди низ лишь 13% дали утвердительный ответ.

Всего в исследовании приняли участие 6700 респондентов.

ИСТОЧНИК KP.RU