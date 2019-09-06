2019-09-06T18:50:57+03:00
Здоровье

В США обнаружили причину вспышки заболеваний среди вейперов

Все дело в выделяемом ацетате витамина Е
Анастасия ЛУППОВА
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Во всех смесях для вейпов был обнаружен ацетат витамина ЕВо всех смесях для вейпов был обнаружен ацетат витамина ЕФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Эксперты нашли возможную причину резкого роста легочных заболеваний среди вейперов в США. Во всех смесях для вейпов был обнаружен ацетат витамина Е. Об этом этом сообщил Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк.

Образцы курительных смесей были исследованы управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикоментов (FDA).

Одни эксперты считают, что данное вещество полностью безопасно. Другие утверждают, что молекулярная структура потенциально опасна для организма при вдыхании.

Отметим, что ацетат токоферола используется в качестве пищевых добавок и для косметического ухода за кожей. Витамин Е содержится в таких продуктах питания, как оливковое масло и миндаль.

«Картриджи для вейпинга, содержащие смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), могут включать в себя химикаты или добавки, которые нам неизвестны, не контролируются и небезопасны», — сообщило ведомство.

Напомним, что в США были зарегистрированы 2 летальных случая в результате использования вейпов. У погибших были похожие симптомы. За 2019 год в 25 штатах были зарегистрированы около 200 случаев неизвестной болезни у потребителей электронных сигарет (вейпов).

Ранее сайт kp.ru уже писал, чем вреден вейп для здоровья человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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