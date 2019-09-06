В работе «Википедии» произошел сбой

6 Сент. 23:35 2019-09-06T23:35:37+03:00

Чаще всего проблемы с интернет-энциклопедией испытывали жители Европы

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Пользователи всемирной паутины в пятницу, 6 августа отметили проблемы в работе интернет -энциклопедии «Википедия». В первую очередь жалобы поступали от жителей стран Европы.

Downdetector - сайт, который занимается отслеживанием работы популярных интернет-ресурсов, сообщает, что сбои у «Википедии» начались в 14:10 по времени Восточного побережья США, по московскому времени – 21:10.

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ИСТОЧНИК KP.RU