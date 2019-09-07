Робот «Федор» успешно вернулся на Землю

СЕГОДНЯ 01:00 2019-09-07T01:00:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый российский антропоморфный робот «Федор», который побывал в космосе, вернулся на Землю. Вместе с кораблем «Союз МС-14» он был запущен на околоземную орбиту 22 августа этого года. Через пять суток со второй попытки произошла успешная стыковка с МКС.

- Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-14» с антропоморфным роботом «Федором» совершил успешную посадку в 00.32 по московскому времени. Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме, - написали сотрудники Роскосмоса в аккауенте ведомства в Twitter.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU