Израиль нанес ответный удар по сектору Газа
При обстреле никто не пострадал
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ВВС и артиллерия Израиля в ответ на обстрел территории страны нанесли ответный удар по северу сектора Газа, где расположены объектов военной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС. Сообщается, что никто не пострадал.
-По данными минздрава в анклаве, никаких жертв не поступало в больницы в результате обстрела израильской артиллерии и ВВС, - сказал представитель минздрава Ашраф аль-Кидра в разговоре с «РИА Новости».
ИСТОЧНИК KP.RU