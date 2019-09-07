Израиль нанес ответный удар по сектору Газа

СЕГОДНЯ 04:16 2019-09-07T04:16:29+03:00

Изменить размер текста: A A

ВВС и артиллерия Израиля в ответ на обстрел территории страны нанесли ответный удар по северу сектора Газа, где расположены объектов военной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС. Сообщается, что никто не пострадал.

-По данными минздрава в анклаве, никаких жертв не поступало в больницы в результате обстрела израильской артиллерии и ВВС, - сказал представитель минздрава Ашраф аль-Кидра в разговоре с «РИА Новости».

ИСТОЧНИК KP.RU