"Так держать!": Путин поздравил Москву с Днем рождения
Президент России отметил заметное преображение столицы и ее стремительное развитие [видео]
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Президент России Владимир Путин поздравил жителей и гостей Москвы, а также руководство города с 872-летием города. Во время выступления на главной сцене ВДНХ глава государства высоко оценил развитие столицы, отметил ее заметное преображение, хотя и признал - проблемы еще есть, но все они решаемые.
"Москва сегодня не только современный мегаполис, не только столица страны, а по праву - достояние России, уникальное отражение всех ее эпох, широкой, щедрой души России", - сказал Владимир Путин.
Путин поздравил москвичей с Днем города .
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ИСТОЧНИК KP.RU