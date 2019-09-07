2019-09-07T22:16:10+03:00
Спорт

Албанские футболисты отказались играть из-за ошибки с гимном их страны

Очередной этап отборочного турнира на Чемпионат Европы начался со скандала
Юлия САЛЬНИКОВА
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Футболисты не скрывали своего возмущения, когда ошибочно прозвучал гимн чужой страныФутболисты не скрывали своего возмущения, когда ошибочно прозвучал гимн чужой страныФото: Кадр видео
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Во Франции идет отбор команд на Чемпионат Европы по футболу. В Париже 7 сентября должна была состояться игра между сборными команд Франции и Албании, однако, организаторы едва не поставили крест на этом состязании, перепутав гимны страны. Когда сборная Албании выстроилась по традиции в ряд, вместо их родного гимна заиграл гимн Андоры.

Албанские спортсмены восприняли случившееся как оскорбление и отказались играть, пока ошибку не исправят. Пауза затянулась на несколько минут. Диктор попытался внести ясность, но сделал только хуже – видимо, от волнения, он перепутал еще и название страны, назвав Албанию Арменией.

Вскоре организаторы запустили гимн повторно, на этот раз, выбрав из списка нужный. Албанские футболисты прослушали его и открыли игру. Чем закончится этот матч пока не ясно, в эти минуты проходит первый тайм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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