2019-09-07T23:12:05+03:00
В мире

В Персидском заливе Иран задержал танкер по подозрению в незаконной перевозке топлива

Под стражу взяты 12 филиппинцев
Юлия САЛЬНИКОВА
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Танкер перевозил топливо на 2,8 миллиона долларовТанкер перевозил топливо на 2,8 миллиона долларовФото: REUTERS
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В Персидском заливе задержан филиппинский танкер. Иранские власти задержали корабль по подозрению в незаконной перевозке топлива. Об этом сообщает Press TV. Конфисковано около 280 тонн топлива, проходит проверка, цель которой установить, является ли продукт контрабандой. Сумма, в которую оценили объем топлива, находящегося на борту, 2,8 миллиона долларов.

- Контрабанда имеет разрушительные последствия для экономики страны и требует твердой позиции против организованных сетей, занимающихся контрабандой товаров, валюты и особенно топлива, - заявил полковник Хоссейн Дахаки, командир береговой охраны провинции Хормозган.

Дело будут рассматривать в судебном порядке. На борту танкера находились 12 филиппинцев, они задержаны.

Береговая охрана все чаще сталкивается с контрабандой топлива. Местные власти связывают это с девальвацией иранской валюты, причиной падения курса риала стали санкции США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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