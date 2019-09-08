Памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу открыли в Самаре

СЕГОДНЯ 08:00 2019-09-08T00:04:46+03:00

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В эти выходные в Самаре празднуют 433-летие со дня основания города. К празднику приурочили сразу несколько важный событий, в том числе открытие памятника выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу. Установили скульптору в одном из скверов на самой большой площади города. Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера.

В церемонии открытия участвовали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и автор памятника - народный художник СССР, президент Российской академии художеств Зураб Церетели.

- Я рад, что в канун Дня города мы устанавливаем памятник выдающемуся композитору, человеку, который во многом изменил XX век, и не только в музыкальной сфере. В грозные годы Великой Отечественной он вдохновлял нашу страну, народ на победу, — отметил глава региона. — Через творчество он вселял уверенность в души сограждан, и я уверен, вносил смятение в стан врага. И то, что Дмитрий Дмитриевич творил на Самарской земле дорого и почитаемо.

Высота скульптуры 3,5 метра

Напомним, что в военные годы в Куйбышев были эвакуированы предприятия, дипломатические миссии, деятели искусства и культуры. Вместе с труппой Большого театра приехал и Дмитрий Шостакович. Именно в Самаре 5 марта 1942 года в исполнении оркестра Большого театра под управлением Самуила Самосуда впервые была исполнена легендарная Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия

После церемонии открытия на площади Куйбышева стартовал музыкальный фестиваль «Седьмая симфония». Кульминацией концерта стало исполнение Седьмой («Ленинградской») симфонии великого автора.