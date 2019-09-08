2019-09-08T05:13:59+03:00
Политика

Главе МИД Японии пророчат кресло министра обороны страны

Перестановки в правительстве намечены на 11 сентября
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В Японии в правительстве страны грядут перемены. Ожидается, что произойдут они 11 сентября.

Сообщается, что нынешний глава МИД Японии Таро Коно может сменить министра обороны страны Такэси Иваи. По данным источника газета Sankei, Коно получил высокую оценку от премьер-министра страны Синдзо Абэ за его действия в условиях торговых и политических разногласий с Южной Кореей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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