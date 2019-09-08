В Китае произошло второе за сутки землетрясение

СЕГОДНЯ 06:54 2019-09-08T07:30:37+03:00

О жертвах и разрушениях пока не сообщается

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В китайской провинции Сычуань на юго-западе страны зафиксировали второе за сутки землетрясение. Его магнитуда составила 4,3, в первый раз – 5,4. О жертвах и разрушениях на данный момент не сообщается.

По данным Китайского сейсмологического центра, эпицентры подземных толчков находятся примерно в 20 километрах друг от друга. Очаг второго залегал на глубине семи километрах, примерно в 140 километрах от города Чэнду.

Временной промежуток между подземными толчками составил около четырех часов. Сначала землетрясение случилось в 6:42 по местному времени, а потом в 10:36. Сайт kp.ru ранее писал, что в результате первого буйства стихии погиб один человек, как минимум 28 получили травмы. Разрушены 17 здания, больше 200 повреждены. Числе жертв может вырасти, так как спасатели продолжают поисковые работы.

ИСТОЧНИК KP.RU