2019-09-08T07:30:37+03:00
Происшествия

В Китае произошло второе за сутки землетрясение

О жертвах и разрушениях пока не сообщается
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
В Китае произошло второе за сутки землетрясениеВ Китае произошло второе за сутки землетрясениеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В китайской провинции Сычуань на юго-западе страны зафиксировали второе за сутки землетрясение. Его магнитуда составила 4,3, в первый раз – 5,4. О жертвах и разрушениях на данный момент не сообщается.

По данным Китайского сейсмологического центра, эпицентры подземных толчков находятся примерно в 20 километрах друг от друга. Очаг второго залегал на глубине семи километрах, примерно в 140 километрах от города Чэнду.

Временной промежуток между подземными толчками составил около четырех часов. Сначала землетрясение случилось в 6:42 по местному времени, а потом в 10:36. Сайт kp.ru ранее писал, что в результате первого буйства стихии погиб один человек, как минимум 28 получили травмы. Разрушены 17 здания, больше 200 повреждены. Числе жертв может вырасти, так как спасатели продолжают поисковые работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп выразил опасения об ухудшении экономической ситуации в США ближе к выборам
Российские военные доставили в сирийский Дераа больше двух тонн гуманитарной помощи
При сильном землетрясении в Китае пострадали десятки человек, один погиб
Главе МИД Японии пророчат кресло министра обороны страны
В палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампа
Нидерланды попросили не выдавать Цемаха России
В Британии паук спровоцировал смертельное ДТП
Трамп отменил встречу с президентом Афганистана и лидерами талибов из-за теракта в Кабуле
Актриса из «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер
В Канаде больше 200 тысяч пользователей остались без электричества из-за урагана «Дориан»
Врачи оценили состояние детей, вернувшихся в Россию из Сирии
Министр труда Великобритании уволилась из-за разногласий с Джонсоном
Косачев назвал разговор Путина и Зеленского «добрым признаком»
При пожаре судне на реке Эльба пострадал россиянин
Трехлетняя россиянка утонула в бассейне на Кипре
Фермеры обстреляли машину вегана, спасшую 16 кроликов
В Персидском заливе Иран задержал танкер по подозрению в незаконной перевозке топлива
Кремль: Путин и Зеленский обсудили по телефону предстоящий нормандский саммит
Нидерланды попросили выдать «свидетеля» по делу MH17 Владимира Цемаха
Албанские футболисты отказались играть из-за ошибки с гимном их страны
На Мальдивах пилоты посадили самолет с горящим двигателем
Мэр Днепра выиграл у президента Украины пари
В ДНР поблагодарили Россию за возвращение граждан республики из Украины
Русские приходы Западной Европе решили присоединиться к РПЦ
В Москве задержали участницу «Pussy Riot» Надежду Толоконникову
Додон договорился с Владимиром Путиным о снижении цены на газ