"Примазывается к чужой славе": сети оценили "вклад" Порошенко в обмен заключенными

СЕГОДНЯ 08:01 2019-09-08T08:01:39+03:00

Пользователи высмеяли слова экс-президента Украины о том, что освобождение удерживаемых лиц - это его заслуга

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В сети высмеяли заявление бывшего президента Петра Порошенко о его причастности к обмену удерживаемых лиц между Москвой и Киевом, который он опубликовал в своем Facebook.

«Горжусь тем, что завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило, наконец, освободить наших героев», - написал украинский экс-президент в своем микроблоге.

«Никакой заслуги в освобождении наших ребят у бывшего президента нет, только благодаря ему и его действиям они там оказались», - заявил один из пользователей, позицию которого поддержали многие.

«Естественно, если бы не Петя, не было бы и обмена, он же моряков отправил», - отреагировал Дмитрий.

«Заслуга Порошенко, что моряки попали в плен!», - поддержала его пост Татьяна.

Евгений также оценил «вклад» бывшего украинского лидера, написав, что именно политик «готовил этих людей к обмену - сажал их».

«Как всегда примазывается к чужой славе», — отметила Ирина. «Опять несет какую-то дичь, присваивая себе чужие заслуги», —оставил похожий комментарий другой пользователь.

Напомним, 7 сентября, был осуществлён долгожданный обмен задержанными между Украиной и Москвой по схеме «35 на 35».

В международном аэропорте Внуково происходит обмен пленными между Россией и Украиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU