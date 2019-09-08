"Примазывается к чужой славе": сети оценили "вклад" Порошенко в обмен заключенными
В сети высмеяли заявление бывшего президента Петра Порошенко о его причастности к обмену удерживаемых лиц между Москвой и Киевом, который он опубликовал в своем Facebook.
«Горжусь тем, что завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило, наконец, освободить наших героев», - написал украинский экс-президент в своем микроблоге.
«Никакой заслуги в освобождении наших ребят у бывшего президента нет, только благодаря ему и его действиям они там оказались», - заявил один из пользователей, позицию которого поддержали многие.
«Естественно, если бы не Петя, не было бы и обмена, он же моряков отправил», - отреагировал Дмитрий.
«Заслуга Порошенко, что моряки попали в плен!», - поддержала его пост Татьяна.
Евгений также оценил «вклад» бывшего украинского лидера, написав, что именно политик «готовил этих людей к обмену - сажал их».
«Как всегда примазывается к чужой славе», — отметила Ирина. «Опять несет какую-то дичь, присваивая себе чужие заслуги», —оставил похожий комментарий другой пользователь.
Напомним, 7 сентября, был осуществлён долгожданный обмен задержанными между Украиной и Москвой по схеме «35 на 35».
В международном аэропорте Внуково происходит обмен пленными между Россией и Украиной.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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