Президент Абхазии готовится ко второму туру выборов
Кандидаты в президенты Абхазии готовятся к второму туру выборов: никому из девяти претендентов не удалось набрать необходимых для победы в первом туре 50 процентов голосов граждан, пришедших на избирательные участки.
«Мы лидируем, но результаты, прямо скажу, не лучшие. Сейчас задача – готовиться ко второму туру», - заявил действующий лидер республики Рауль Хаджимба.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Абхазия устала быть заброшенным раем
Под занавес курортного сезона абхазы выберут нового президента. Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин – о том, как это отразится на республике и приезжающих сюда русских туристах (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU