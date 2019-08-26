2019-08-26T04:07:11+03:00
Политика

Президент Абхазии готовится ко второму туру выборов

По итогам обработки почти всех протоколов, Рауль Хаджимба наверняка проходит во второй тур
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Кандидаты в президенты Абхазии готовятся к второму туру выборов: никому из девяти претендентов не удалось набрать необходимых для победы в первом туре 50 процентов голосов граждан, пришедших на избирательные участки.

«Мы лидируем, но результаты, прямо скажу, не лучшие. Сейчас задача – готовиться ко второму туру», - заявил действующий лидер республики Рауль Хаджимба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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