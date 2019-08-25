В Абхазии проходят выборы президента

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-25T09:52:59+03:00

Ранее абхазский парламент принял решение о переносе выборов главы республики на 25 августа

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В воскресенье, 25 августа, в Абхазии в 8:00 по местному времени (7:00 мск) открылись избирательные участки. До 20:00 (19:00 мск) жители в 35 округах страны жители будут выбирать нового главу республики.

По предварительным данным ЦИК Абхазии, в президентских выборах могут принять участие около 117 тысяч избирателей.

На высший пост главы республики претендуют девять кандидатов. Среди них действующий президент Рауль Хаджимба, экс-председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, советник министра обороны Олег Аршба, председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния.

Как ранее писал обозреватель «КП» Владимир Ворсобин, шансы у нынешнего президента неплохие, поскольку «лучше все равно не будет».

Напомним, оппозиция Абазии 21 мая вышла на улицу с протестами, требуя переноса выборов главы республики на 25 августа. Рауль Хаджимба назвал действия оппозиционных лидеров попытками захвата власти. Однако, позже пошел на уступки и 28 мая депутаты парламента страны одобрили внесенный абхазским президентом законопроект об изменениях в Конституционный закон Республики и приняли решение перенести выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU