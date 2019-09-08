2019-09-08T15:52:51+03:00
Политика

Песков сообщил, что Москве пока не удается решить вопросы «мирного договора» с Токио

Пресс-секретарь президента России при этом назвал развитие отношений двух стран позитивными
Юлия САЛЬНИКОВА
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Страны не могут договориться по вопросу территориальной принадлежности Курильских сотрововСтраны не могут договориться по вопросу территориальной принадлежности Курильских сотрововФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кремле сожалеют о том, что «ряд важных вопросов» с Японией до сих пор не удалось решить. Пресс-секретарь Владимира Путина сообщи об этом в эфире телеканала «Россия 1». Песков назвал отношения России и Японии позитивными, но добавил, что остаются вопросы по «мирному договору».

- С сожалением мы констатируем, что пока не удалось еще выйти на решение ряда очень важных проблем, - сказал Дмитрий Песков, добавив, что у Японии остаются «завышенные ожидания».

«Мирный договор» призван решить исторический вопрос, связанный с территориальной принадлежностью Курильских островов. Этому вопросу же не первый год. Ранее сайт kp.ru писал о том, кто выиграет от заключения «мирного договора» и что даст нашей стране подписание документа. Премьер министр Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет успеть решить исторический вопрос до своей отставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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