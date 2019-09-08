Конгрессмен США обвинил американских военных в сокрытии данных об НЛО

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-08T16:07:52+03:00

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Конгресс США обвинил ВМС страны в сокрытии фактов об НЛО. Все началось с того, что член комитета по национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Марк Уокер написал запрос военным.

Он задал конкретные вопросы, как командование проводит расследование фактов, связанных с НЛО, есть ли среди неопознанных летающих объектов корабли, которые разработаны другими государствами или коммерческими структурами. А главное, Уокер потребовал «вещественных доказательств».

В ответ получил письмо, где командование ВМС США пишет – к теме относимся серьезно, случаи фиксируем. Конгрессмена возмутило отсутствие конкретики и он решил поделиться своими мыслями на эту тему с журналистами.

- Хотя меня обнадеживают слова замминистра ВМС, который подтвердил, что контакты с НЛО тщательно расследуются, я разочарован отсутствием ответов на конкретные вопросы об угрозе, которую может представлять превосходящий в техническом плане летательный аппарат в воздушном пространстве США, - цитирует слова конгрессмена газета Politico.

Тема НЛО в 2019 году стала для американцев болезненной - напомним, тысячи людей планируют осенью совершить "штурм зоны 51".

ИСТОЧНИК KP.RU