Утонувший в бассейне на Кипре ребенок оказался не россиянином

СЕГОДНЯ 17:19 2019-09-08T17:19:48+03:00

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После сообщений в СМИ о гибели трехлетней россиянки на Кипре, в посольстве РФ республики Кипр запросили данные у местных властей. Оказалось, в бассейне частного дома, расположенного в деревне Аргака, 7 сентября действительно утонул ребенок. Только погибла не девочка, а мальчик. Ошиблись СМИ республики, первыми написавшими о ЧП, и в том, из какой страны ребенок.

- Мы обратились к кипрским властям, чтобы получить информацию о гражданстве ребенка. Как в итоге удалось выяснить, погибший мальчик был гражданином Украины, - цитирует ответ представителей российского дипломатического представительства ТАСС.

Ребенка обнаружил в бассейне отец. Когда мальчика достали из воды, у него еще был пульс. На место ЧП вызвали медиков. Но ребенка довезти до больницы не успели – он скончался по пути в медицинское учреждение. По факту проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU