Утонувший в бассейне на Кипре ребенок оказался не россиянином
После сообщений в СМИ о гибели трехлетней россиянки на Кипре, в посольстве РФ республики Кипр запросили данные у местных властей. Оказалось, в бассейне частного дома, расположенного в деревне Аргака, 7 сентября действительно утонул ребенок. Только погибла не девочка, а мальчик. Ошиблись СМИ республики, первыми написавшими о ЧП, и в том, из какой страны ребенок.
- Мы обратились к кипрским властям, чтобы получить информацию о гражданстве ребенка. Как в итоге удалось выяснить, погибший мальчик был гражданином Украины, - цитирует ответ представителей российского дипломатического представительства ТАСС.
Ребенка обнаружил в бассейне отец. Когда мальчика достали из воды, у него еще был пульс. На место ЧП вызвали медиков. Но ребенка довезти до больницы не успели – он скончался по пути в медицинское учреждение. По факту проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU