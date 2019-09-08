В аэропорту Шереметьево у самолета загорелся двигатель
В аэропорту Шереметьево во время запуска двигателя у самолета загорелся один из моторов. Очевидцы сняли ЧП на камеру телефона.
- Двигатель загорелся, после сразу заглох, - сообщают очевидцы.
К счастью, сотрудники авиакомпании вовремя приняли меры и благополучно остановили самолет. Сколько человек находилось на борту, пока не известно. Боинг должен был вылететь вечером в 18.20 в воскресенье 8 сентября из Москвы во Владивосток. Однако, из-за технической проблемы рейс 6281 пришлось отложить. Ожидается, что пассажирам предоставят резервный борт и они смогут вылететь, но уже в 19.25.
Пассажиры рейса Москва - Владивосток покидают борт.
Самолет на буксире увезли с летного поля.
Воздушное судно направлено на технический осмотр, эксперты определят, по какой причине произошло возгорание в двигателе. Временно этот самолет использовать для полетов не будут.
ИСТОЧНИК KP.RU