В аэропорту Шереметьево у самолета загорелся двигатель

СЕГОДНЯ 19:15 2019-09-08T19:35:48+03:00

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В аэропорту Шереметьево во время запуска двигателя у самолета загорелся один из моторов. Очевидцы сняли ЧП на камеру телефона.

- Двигатель загорелся, после сразу заглох, - сообщают очевидцы.

К счастью, сотрудники авиакомпании вовремя приняли меры и благополучно остановили самолет. Сколько человек находилось на борту, пока не известно. Боинг должен был вылететь вечером в 18.20 в воскресенье 8 сентября из Москвы во Владивосток. Однако, из-за технической проблемы рейс 6281 пришлось отложить. Ожидается, что пассажирам предоставят резервный борт и они смогут вылететь, но уже в 19.25.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/730863" frameborder="0"></iframe> Пассажиры рейса Москва - Владивосток покидают борт.

Самолет на буксире увезли с летного поля.

Воздушное судно направлено на технический осмотр, эксперты определят, по какой причине произошло возгорание в двигателе. Временно этот самолет использовать для полетов не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU