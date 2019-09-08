Журналист Иван Голунов получил награду «Камертон»

СЕГОДНЯ 21:23 2019-09-08T21:26:39+03:00

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В международный день солидарности журналистов в Москве состоялось вручение премий «Камертон». Награды представителям СМИ вручали представители Союза журналистов. Председатель жюри Дмитрий Муратов сообщил, что за кандидатуру Ивана Голунова проголосовали единогласно. Голунов поблагодарил организаторов премии и сказал, что награда – не только для него, но и для всех, кого «коснулось его дело».

- Я бы хотел, чтобы в той ситуации, в которой оказался я, не оказался бы никто, - цитирует слова журналиста ТАСС.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил схожее мнение. Он напомнил, что в этом году журналистское сообщество из-за дела Ивана «ощутило себя по-новому».

Напомним, 6 июня Иван Голунов был задержан полицейскими. В его рюкзаке и квартире якобы обнаружили наркотики. Журналист утверждал, что запрещенные вещества ему подбросили. В защиту коллеги выступили сотни представителей СМИ по всей стране. Общими усилиями удалось добиться закрытия уголовного дела в отношении журналиста.

ИСТОЧНИК KP.RU