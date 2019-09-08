2019-09-08T21:38:45+03:00
Политика

Премьер-министр Израиля Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным

Когда Нетаньяху поправили, он пошутил, что просто решил проверить, насколько внимательное его слушают
Юлия САЛЬНИКОВА
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Нетаньяху ошибся в фамилии главы правительства ВеликобританииНетаньяху ошибся в фамилии главы правительства ВеликобританииФото: REUTERS
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Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным. Об ошибке премьер-министра Израиля сообщает издание Haaretz. Фамилию главы правительства Великобритании Нетаньяху перепутал, выступая на заседании в Израиле.

- Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США, - сказал премьер-министр.

Его сразу же поправили. Чтобы исправить ситуацию, Нетаньяху с улыбкой сообщил, что просто проверял, слушают ли его присутствующие.

В неловкую ситуацию Нетаняху попадает не в первый раз за последние несколько месяцев. Во время визита премьер-министра Израиля в Украину, его супруга отказалась от приветственного каравая и выбросила предложенный ей мужем кусок пирога на землю. Оправдываться пришлось израильскому правительству - Сара Нетаньяху просто не получила инструкции перед официальной церемонией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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