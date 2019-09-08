Премьер-министр Израиля Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным. Об ошибке премьер-министра Израиля сообщает издание Haaretz. Фамилию главы правительства Великобритании Нетаньяху перепутал, выступая на заседании в Израиле.
- Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США, - сказал премьер-министр.
Его сразу же поправили. Чтобы исправить ситуацию, Нетаньяху с улыбкой сообщил, что просто проверял, слушают ли его присутствующие.
В неловкую ситуацию Нетаняху попадает не в первый раз за последние несколько месяцев. Во время визита премьер-министра Израиля в Украину, его супруга отказалась от приветственного каравая и выбросила предложенный ей мужем кусок пирога на землю. Оправдываться пришлось израильскому правительству - Сара Нетаньяху просто не получила инструкции перед официальной церемонией.
ИСТОЧНИК KP.RU