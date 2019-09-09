Синоптики предупредили о возможных смерчах на юге России

СЕГОДНЯ 00:14 2019-09-09T00:14:28+03:00

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о возможных смерчах на юге страны. По его словам, сейчас там есть все условия для этого стихийного явления.

- В начале сентября, когда температура воды около +26 градусов, создаются условия для неустойчивости, в этих ситуациях возникают смерчи на море, - сказал Вильфанд.

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ИСТОЧНИК KP.RU