Синоптики предупредили о возможных смерчах на юге России
Проявлению стихии способствуют погодные условия, сложившиеся в регионе
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о возможных смерчах на юге страны. По его словам, сейчас там есть все условия для этого стихийного явления.
- В начале сентября, когда температура воды около +26 градусов, создаются условия для неустойчивости, в этих ситуациях возникают смерчи на море, - сказал Вильфанд.
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ИСТОЧНИК KP.RU