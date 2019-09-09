В Британии супруги нашли у себя во дворе загадочное существо
В британском городе Кингстон-апон-Халл супружеская пара нашла во дворе своего дома загадочное существо. Их удивило, что оно было похоже на змею, но с клыками и клювом. После такой находки, как призналась женщина, она потом не могла уснуть.
Непонятное существо упало с неба в минувший четверг, 5 сентября. Супруги Венди Грей и Энди Вээр решили посадить его в стакан, а затем при помощи интернета выяснить, что это такое. Женщина отметила, что «гость» выглядел так, словно кто-то съел его на половину.
- Похоже, его наполовину съели и просто бросили с неба. Каждый раз, когда мы поднимаем стекло, оно начинает двигаться, - говорит Венди.
Как пишет местное издание Hull Live, предположительно,Венди и Энди обнаружили гусеницу походного дубового шелкопряда или винного бражника.
ИСТОЧНИК KP.RU