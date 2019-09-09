СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-09T10:11:05+03:00

Депутаты предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России Фото: Евгения ГУСЕВА

Инициатива предполагает, что легальная пачка сигарет не будет стоить дешевле 85 рублей

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Депутаты нижней палаты парламента России предложили ввести единую минимальную цену на табачные изделия в стране. Об этом сообщил заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

«Должен быть определенный и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может», - передает слова политика «Парламентская газета».

По словам депутата, единый минимум для легальной пачки сигарет поможет снизить доступность табачных изделий, а также пресечь ввоз контрафакта в Россию.

Катасонов заявил, что сейчас 95 процентов всех сигарет не стоят дешевле 90 рублей, поэтому депутаты предлагают установить цену 85 рублей.

Напомним, в 2017 году с инициативой о введении минимальной стоимости на сигареты в правительство обратились производители табачных изделий: Philip Morris International (PMI) и Japan Tobacco International (JTI). Они также заявляли, что жесткая ценовая политика поможет побороть контрафакт.

ИСТОЧНИК KP.RU