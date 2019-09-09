Китайские астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса

9 Сент. 12:00 2019-09-09T12:00:31+03:00

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Китайским астрономам удалось зарегистрировать космические сигналы неизвестного происхождения. По словам специалистов, речь идет о повторяющихся коротких радиовсплесках, которые исходят от неизвестного источника. Предположительно, этот объект излучающий загадочные сигналы может располагаться примерно в трех миллиардах световых лет от Земли.

Открытие было сделано астрономами во время работы на самом большом в мире сферическом радиотелескопе FAST, который расположен в горах южнокитайской провинции Гуйчжоу.

«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны», - цитирует заявление специалистов китайской обсерватории при Академии наук РАН сайт телеканала «Звезда».

Ученые отметили, что количество зафиксировано сигналов слишком мало, чтобы делать какие-то выводы. По их словам, каждый такой радиовсплеск представляет собой импульс, длящийся всего несколько миллисекунд. Известно, что все эти сигналы единичны и после регистрации более не повторялись, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU