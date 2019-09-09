2019-09-09T13:25:56+03:00
Общество

В немецком концлагере Дахау состоялась церемония памяти «Братского Союза военнопленных»

75 лет назад в Дахау были уничтожены руководители подпольной организации
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Собравшиеся почтили память героев, возложили траурные венки у крематория, рядом с которым были казнены подпольщикиСобравшиеся почтили память героев, возложили траурные венки у крематория, рядом с которым были казнены подпольщикиФото: Алексей ОСИПОВ
Изменить размер текста:

В Германии, в мемориальном комплексе бывшего нацистского концлагеря Дахау состоялась траурная церемония, посвященная 75-летней годовщине расстрела 92 военнопленных красноармейцев – руководителей подпольной организации «Братский союз военнопленных» (БСВ).

Среди участников церемонии были: внук одного из руководителей БСВ Михаила Тарасова, паралимпиец Александр Кошкин, а также дипломаты российского генконсульства в Мюнхене.

Собравшиеся почтили память героев, возложили траурные венки у крематория, рядом с которым были казнены подпольщики.

Достигнута договоренность об установке в будущем году мемориальной доски в память о 92 трагически погибших офицерах.

Памятное мемориальное мероприятие в Дахау - это первое памятное событие проекта «Непокоренные. Сопротивление в нацистских концлагерях», реализуемого Фондом Александра Печерского. Символично, что акция осуществилась спустя несколько дней после годовщины начала Второй мировой войны и именно в Дахау - первом концлагере Третьего Рейха, начавшему «работу» ещё в 1933 году.

«Братский союз военнопленных» (БСВ) - крупнейшая организация концлагерного сопротивления в годы Второй мировой войны. Ее центр находился в лагере для пленных офицеров Красной армии Мюнхен-Перлах. Штабу БСВ удалось создать разветвленную сеть ячеек в лагерях военнопленных и более чем в 20 лагерях остарбайтеров в Германии и Австрии, а также наладить контакты с антифашистским немецким народным фронтом в Южной Германии. Своей главной целью БСВ ставил организацию восстания в лагерях военнопленных вокруг Мюнхена с последующим захватом города и развертывание вооруженной повстанческой борьбы на территории Германии в тесном союзе с немецким антифашистским подпольем. Однако накануне намеченного восстания гестапо раскрыло деятельность БСВ, все его руководители и многие рядовые члены были схвачены и 4 сентября 1944 года казнены. Казнь фигурировала в свидетельских показаниях на Нюрнбергском процессе.

Долгое время подвиг участников БСВ был забыт. Лишь благодаря немецким антифашистам, членам организации, которые выжили, и советскому историку Ефиму Бродскому, удалось вернуть аббревиатуру БСВ потомкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В НИИ онкологии им. Блохина опровергли сообщения о массовых сокращениях
Для рассмотрения внешнего вмешательства в российские выборы будет создана спецкомиссия
Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе
Песков объяснил, почему Путин не встречал освобожденных россиян в аэропорту
В Израиле опровергли сообщение "Хезболлаха" о сбитом беспилотнике
Индийские эксперты заявили о создании базы на Луне через 10 лет
Гахария официально стал премьер-министром Грузии
Визит Зеленского в США состоится 23 сентября
"Единая Россия" получила более 60% мандатов на выборах в регионах
Идею минимальной цены на табак сочли не эффективной в борьбе с контрабандой
В РФС поддерживают возврат пива на стадионы
Шойгу заявил о готовности России сотрудничать с Минобороны Франции
Рауль Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
Несмотря на санкции компании из ЕС не уйдут из России: Гендиректор ассоциации Европейского бизнеса
В российских заповедниках потушили все пожары
Помощник Зеленского рассказал, как прошел его разговор с Путиным
Самка дельфина поблагодарила рыбаков, отпустивших дельфиненка из сетей
В РАН назвали дату приближения к Земле опасного астероида
Китайские астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса
Назначены новые заместители министров просвещения и экономразвития РФ
Google и Facebook прокомментировали обвинения во вмешательстве в российские выборы
В России создадут двигатель нового поколения
ЦИК РФ: явка на единый день голосования составила 41,2%
В Сирии наладили производство микроавтобусов