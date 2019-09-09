В немецком концлагере Дахау состоялась церемония памяти «Братского Союза военнопленных»

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-09T13:25:56+03:00

Собравшиеся почтили память героев, возложили траурные венки у крематория, рядом с которым были казнены подпольщики Фото: Алексей ОСИПОВ

75 лет назад в Дахау были уничтожены руководители подпольной организации

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В Германии, в мемориальном комплексе бывшего нацистского концлагеря Дахау состоялась траурная церемония, посвященная 75-летней годовщине расстрела 92 военнопленных красноармейцев – руководителей подпольной организации «Братский союз военнопленных» (БСВ).

Среди участников церемонии были: внук одного из руководителей БСВ Михаила Тарасова, паралимпиец Александр Кошкин, а также дипломаты российского генконсульства в Мюнхене.

Собравшиеся почтили память героев, возложили траурные венки у крематория, рядом с которым были казнены подпольщики.

Достигнута договоренность об установке в будущем году мемориальной доски в память о 92 трагически погибших офицерах.

Памятное мемориальное мероприятие в Дахау - это первое памятное событие проекта «Непокоренные. Сопротивление в нацистских концлагерях», реализуемого Фондом Александра Печерского. Символично, что акция осуществилась спустя несколько дней после годовщины начала Второй мировой войны и именно в Дахау - первом концлагере Третьего Рейха, начавшему «работу» ещё в 1933 году.

«Братский союз военнопленных» (БСВ) - крупнейшая организация концлагерного сопротивления в годы Второй мировой войны. Ее центр находился в лагере для пленных офицеров Красной армии Мюнхен-Перлах. Штабу БСВ удалось создать разветвленную сеть ячеек в лагерях военнопленных и более чем в 20 лагерях остарбайтеров в Германии и Австрии, а также наладить контакты с антифашистским немецким народным фронтом в Южной Германии. Своей главной целью БСВ ставил организацию восстания в лагерях военнопленных вокруг Мюнхена с последующим захватом города и развертывание вооруженной повстанческой борьбы на территории Германии в тесном союзе с немецким антифашистским подпольем. Однако накануне намеченного восстания гестапо раскрыло деятельность БСВ, все его руководители и многие рядовые члены были схвачены и 4 сентября 1944 года казнены. Казнь фигурировала в свидетельских показаниях на Нюрнбергском процессе.

Долгое время подвиг участников БСВ был забыт. Лишь благодаря немецким антифашистам, членам организации, которые выжили, и советскому историку Ефиму Бродскому, удалось вернуть аббревиатуру БСВ потомкам.

ИСТОЧНИК KP.RU