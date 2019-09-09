2019-09-09T14:41:03+03:00
Экономика

В Череповце началось строительство судостроительного завода

Здесь будут строить и ремонтировать суда класса «река-море» - буксиры и баржи, работающие на внутренних водных путях
Лариса ТУРОВА
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Для создания завода инвесторы рассматривали площадки в разных регионах, примыкающих к Волго-Балту, но условия, предлагаемые Вологодской областью, оказались самыми комфортными. Год назад новый завод стал резидентом территории опережающего социально-экономического (ТОСЭР) развития «Череповец» и получил налоговые льготы.

Строительство будет реализовано в два этапа до конца 2020 года. На первом построят административно-бытовой корпус, трансформаторную подстанцию и котельную, на втором – производственные объекты. Общий объем инвестиций в проект составит около 1 миллиарда рублей, на предприятии будет создано 147 новых рабочих мест.

Спуск первого комплекта барже-буксирного состава (буксир-толкач и две сухогрузные баржи) планируется в мае-июне 2022 года. Начиная с третьего года запуска предприятие рассчитывает выпускать до пяти судов ежегодно.

Создание судостроительного завода имеет стратегическое значение для Череповца и позволит городу стать важным звеном Волго-Балтийского водного пути. Более того, в Череповце появится новая отрасль промышленности – судостроение, что будет способствовать диверсификации экономики моногорода, уверен губернатор Олег Кувшинников.

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