СЕГОДНЯ 16:11 2019-09-09T16:11:08+03:00

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В ночь с воскресенья на понедельник, 9 сентября, мощный тайфун «Факсай» повредил крупнейшую в Японии солнечную станцию в префектуре Тиба.

По данным телеканала NHK, сильный ветер привел к смещению солнечных панелей, элементы которых размещены на поверхности водоема. В результате произошло возгорание. Спасательные службы тушили пожар несколько часов.

По предварительным данным, в результате инцидента были повреждены не менее 50 солнечных панелей.

На данный момент, пятнадцатый в этом году тайфун в Тихом океане находится к востоку от северо-восточного побережья Японии. Со скоростью 30 километров в час стихия движется на северо-запад. В эпицентре скорость ветра достигает 30 метров в секунду, при сильных порывах скорость достигает 50 метров в секунду.

Напомним, из-за тайфуна были отменены свыше 160 внутренних авиарейса в японском аэропорту Ханэда. Жертвами стихии стал по меньшей мере один человек и 36 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU