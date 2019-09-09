2019-09-09T07:57:35+03:00
Происшествия

Тайфун "Факсай" в Японии унес жизнь одного человека, еще 36 пострадали

Около 900 домов остались без электричества, также отменено несколько сотен авиарейсов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Японии более 900 тысяч домов остались без светаВ Японии более 900 тысяч домов остались без светаФото: REUTERS
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По меньшей мере один человек погиб и 36 пострадали в результате тайфуна "Факсай" в Японии. Тропический циклон обрушился на центральные и восточные регионы страны в ночь с воскресенья на понедельник, 9 сентября.

Все пострадавшие проживают в префектурах Канагава, Сайтама, Сидзуока, Тиба и в ближайших к столице районах. Гибель человека зафиксирована в Сэтагае. Женщина потеряла равновесие из-за сильного порыва ветра и ударилась головой о стену здания.

Дома и автомобили, на которые обрушилась сетка тренировочного поля для гольфа Фото: REUTERS

Дома и автомобили, на которые обрушилась сетка тренировочного поля для гольфаФото: REUTERS

Также около 900 тысяч домов остались без электричества. Аэропорты вынуждены были отменить свыше 160 внутренних авиарейсов. Нарушено железнодорожное сообщение, в том числе движение скоростных поездов.

Порывы ветра в отдельных районах достигают скорости более 200 километров в час. Нанесенный тайфуном ущерб подсчитывается, передает NHK.

Сайт kp.ru писал, что "Факсай" стал пятнадцатым циклоном, сформировавшимся в Тихом океане с начала года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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