Депутаты потратят 9,5 миллионов, чтобы выяснить отношение россиян к своей работе

СЕГОДНЯ 08:40 2019-09-10T08:40:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты Госдумы решили выяснить, как россияне относятся к их работе. Ответит на эти вопросы социологическое исследование, которое проведут по итогам осенней сессии (стартует 10 сентября).

Составить общественное мнение поможет ВЦИОМ. На эти цели нижняя палата Госдумы готова потратить 9,5 миллионов рублей. Исследование подешевело, годом ранее за аналогичные опросы платили 20 млн рублей, а еще раньше – 27,9 млн рублей.

Депутаты уверены, что такие соцопросы полезны парламенту вне зависимости от их стоимости. Опрос россиян поможет принимать только те законы, которые нужны людям.

Проведут его по телефону. Основные ответы сформируют в фокус-группы, а после передадут парламентариям. Россиянам предстоит не только подсказать, куда народным избранникам нужно обратить свой взгляд, но и ответить, насколько они информированы о работе нижней палаты ГД.

Осенняя сессия обещает быть напряженной для парламентариев. За четыре месяца нужно рассмотреть 1311 законопроектов, из которых 244 приняты в первом и четыре — во втором чтении. Ряд бюджетообразующих законов и создать комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Кроме того, в повестке дня значатся вопросы отмены возрастной маркировки для произведений искусства, фейковые новости, домашнее насилие, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU