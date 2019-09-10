2019-09-10T11:50:49+03:00
Политика

В сирийском Алеппо приступили к восстановлению крупнейшего рынка

До войны здесь закупались не только горожане, но и мелкие торговцы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Алеппо скоро восстановят крупнейший рынокВ Алеппо скоро восстановят крупнейший рынокФото: Алексей ОВЧИННИКОВ
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В сирийском городе Алеппо началось восстановление одного из крупнейших рынков. Во время войны боевики практически полностью разграбили и разрушили его. Помимо этого они прорыли несколько подземных тоннелей под рынком, благодаря чему смогли тайно заминировать полицейский участок и взорвать его.

До войны на продовольственном рынке закупались не только местные жители, но и большинство мелких торговцев. В 2012 году, пошедшие в город боевики, одним из первых захватили рынок и до последнего держали здесь осаду.

Среди торговых рядов радикалы обустроили огневые позиции, укрепленные мешками с песком. Более того, здесь же была оборудована временная тюрьма, где боевики в ужасных условиях держали мирных жителей, передает сайт телеканала «Звезда».

В настоящее время рабочие уже восстанавливают коммуникации и здание торгового центра. Уже скоро вместо руин здесь появится новое здание в традиционном стиле, но с современной инфраструктурой, передает РИА ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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