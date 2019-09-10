Рада приняла предложенный Зеленским законопроект об импичменте

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-10T12:22:38+03:00

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Верховная Рада Украины приняла закон об особой процедуре импичмента главы государства во втором чтении. Документ поддержали 245 депутатов из 226 необходимых.

Перед процедурой голосования представитель президента незалежной в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что проект направлен на равенство всех перед законом.

Согласно документу, процедура импичмента предполагает создание специальной комиссии из депутатов, спецпрокурора и следователей. Им дается полгода для предоставления доказательств государственной измены президента или иного уголовного преступления украинского лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение «Проект закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста» на первом заседании Рады девятого созыва. Документ был обозначен как безотлагательный.

Напомним, законопроект об особой процедуре импичмента был внесен еще в мае, но предыдущий состав парламента отказался рассматривать документ.

ИСТОЧНИК KP.RU