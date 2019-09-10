Рада приняла предложенный Зеленским законопроект об импичменте
Верховная Рада Украины приняла закон об особой процедуре импичмента главы государства во втором чтении. Документ поддержали 245 депутатов из 226 необходимых.
Перед процедурой голосования представитель президента незалежной в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что проект направлен на равенство всех перед законом.
Согласно документу, процедура импичмента предполагает создание специальной комиссии из депутатов, спецпрокурора и следователей. Им дается полгода для предоставления доказательств государственной измены президента или иного уголовного преступления украинского лидера.
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение «Проект закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста» на первом заседании Рады девятого созыва. Документ был обозначен как безотлагательный.
Напомним, законопроект об особой процедуре импичмента был внесен еще в мае, но предыдущий состав парламента отказался рассматривать документ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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