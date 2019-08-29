2019-08-29T14:49:54+03:00
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Текст документа пока не опубликован
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский внес в Раду законопроект об импичментеЗеленский внес в Раду законопроект об импичментеФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об особой процедуре импичмента главы государства. Документ был обозначен как безотлагательный, но его текст пока не опубликован.

На сайте украинского парламент сообщается, что инициаторованный лидером незалежно документа «Проект закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста» был зарегистрирован в четверг, 29 августа,

Напомним, после победы Зеленского на президентских выборах представитель команды новоизбранного главы Украины проанонсировал первые законы для Верховной рады, среди них был закон об особой процедуре импичмента.

Соответствующий законопроект был внесен в парламент Украины в конце мая и также определялся как неотложный, но Верховная рада отказалась рассматривать данный документ. За включение проекта закона в повестку дня высказался только 101 парламентарий, однако требуется поддержка 226 депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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