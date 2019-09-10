Ученые назвали продукты, которые скоро исчезнут

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-10T14:02:47+03:00

В скором времени могут исчезнуть бананы, кофе, морепродукты, чай и алкоголь Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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В ближайшие десятилетия из-за изменений климата человечеству придется отказаться от многих любимы продуктов. В частности, могут исчезнуть картофель, бананы, морепродукты.

Даже кофе станет редкостью, ведь для его выращивания необходимы особые климатические условия. Уже сейчас специалисты отмечают, что с каждым годом кофейных плантаций становится все меньше. А уже через 30 лет число угодий может сократиться в несколько раз.

То же самое относится и к производству чая. Из-за повышения температур и сильных дождей урожайность снижается, и уже через несколько десятилетий число чайных плантаций может резко уменьшиться.

Отмечается, что исчезнуть могут и некоторые спиртные напитки, в частности, коньяк и редкие вина. Уже сейчас специалисты стараются вывести новые сорта винограда чтобы ягоды могли обеспечить необходимую кислотность, не теряя при этом вкус и запах, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU