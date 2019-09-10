2019-09-10T15:16:50+03:00
Общество

За нарушение правил хранения персональных данных могут штрафовать на 18 миллионов: законопроект прошел первое чтение

До принятия закона корпорации отделываются штрафом в три тысячи рублей
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Авторы законопроекта рассчитывают, что операторы станут более внимательно относиться к хранению данных пользователейАвторы законопроекта рассчитывают, что операторы станут более внимательно относиться к хранению данных пользователейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Законопроект о хранении персональных данных прошел первое чтение. Напомним, депутаты Госдумы предложили увеличить штраф за нарушения операторами требований хранения данных пользователей. Если сейчас корпорации за подобные проступки отделываются штрафом в три тысячи рублей и могут быть привлечены только по 19.7 КоАП за непредставление информации, то в случае принятия проекта, денежное наказание будет исчисляться миллионами рублей.

- Действующим законодательством отдельной ответственности за неисполнение требований по локализации баз данных предусмотрено не было, - сказано в пояснительной записке к законопроекту. - Незначительный для крупных интернет-организаций штраф явно несоразмерен характеру правонарушения и не способен побудить к соблюдению российского законодательства.

Проект предполагает штраф для юридических лиц от 2 до 6 миллионов рублей. Если компания попадается на нарушении повторно, то предприятие могут оштрафовать на сумму от 6 до 18 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Европейский суд ограничил права «Газпрому» по газопроводу OPAL
Президент назначил новым прокурором Москвы Дениса Попова
На Тайване женщина в коме с мертвым мозгом вышла замуж
Парламент Эстонии отказался переводить все школы на эстонский язык
Во ФСИН появятся свиньи-ищейки
Медведев: не стоит раздувать важность формата G7 или G8
В Москве создали первую в России электронную базу прививок: на вакцинацию будут приглашать по смс
Стало известно, на сколько вырос экспорт российской водки
В ФАС опровергли резкое подорожание авиабилетов в России
Ученые назвали продукты, которые скоро исчезнут
В Москве у бизнесмена украли более 45 миллионов рублей из банковской ячейки
Опрос показал, сколько россиян довольны своей зарплатой
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Республики Крым
Кремль: Обмен удерживаемых лиц между Москвой и Киевом нужно продолжать
Эксперт: Роботы оставят без работы половину россиян
Опрос: почти половина россиян уверены, что ЕГЭ приводит к снижению качества образования
В Минобороны опровергли сообщения об ударах российских ВВС по Идлибу
Губернатор Алтайского края проведет заседание рабочей группы «Сельское хозяйство» Госсовета России
В Управделами президента РФ прокомментировали публикации СМИ США о "шпионе ЦРУ" в рядах ведомства
Латвийцы пожаловались на магазин Тимати из-за одежды с изображением Путина
Рада приняла предложенный Зеленским законопроект об импичменте
Златану Ибрагимовичу поставят прижизненный памятник
Основатель AliExpress и AliBaba Джек Ма ушел в отставку
Брутальный пожарный спас котенка и не смог сдержать слез
Ученые признали, что брюшной жир больше вредит женщинам, чем мужчинам
Путин наградил орденами Юрия Куклачева и Равиля Гайнутдинова