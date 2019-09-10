За нарушение правил хранения персональных данных могут штрафовать на 18 миллионов: законопроект прошел первое чтение

СЕГОДНЯ 15:14 2019-09-10T15:16:50+03:00

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Законопроект о хранении персональных данных прошел первое чтение. Напомним, депутаты Госдумы предложили увеличить штраф за нарушения операторами требований хранения данных пользователей. Если сейчас корпорации за подобные проступки отделываются штрафом в три тысячи рублей и могут быть привлечены только по 19.7 КоАП за непредставление информации, то в случае принятия проекта, денежное наказание будет исчисляться миллионами рублей.

- Действующим законодательством отдельной ответственности за неисполнение требований по локализации баз данных предусмотрено не было, - сказано в пояснительной записке к законопроекту. - Незначительный для крупных интернет-организаций штраф явно несоразмерен характеру правонарушения и не способен побудить к соблюдению российского законодательства.

Проект предполагает штраф для юридических лиц от 2 до 6 миллионов рублей. Если компания попадается на нарушении повторно, то предприятие могут оштрафовать на сумму от 6 до 18 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU