Парламент Эстонии отказался переводить все школы на эстонский язык
Эстонский парламент отказался от перехода школ и детских садов на эстоноязычную систему образования. Законопроект оппозиционной Партии реформ рассматривали во вторник 10 сентября. Против проголосовали 44 депутата, за- 32.
Авторы проекта предлагали отменить преподавание на русском языке для детей. Начать хотели с детских садов, а не с подростков, часть которых уже учится в «русских» школах. Согласно пояснительной записке запустить проект хотели с 1 сентября 2020 года.
В Эстонии с каждым годом сокращается число школ, где дети могут получить образование на русском языке. Таких осталось не больше 75. Всего 20 процентов подростков учатся в таких образовательных учреждениях.
Сайт kp.ru писал, на волне предложений о ликвидации обучения на русском, учеников таких школ в Эстонии обвинили в низкой мотивации.
ИСТОЧНИК KP.RU