2019-09-10T16:10:28+03:00
Общество

Парламент Эстонии отказался переводить все школы на эстонский язык

В настоящее время около 20 процентов школьников страны получают образование на русском языке
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Эстонии около 70 школ, где обучение ведут на русскомВ Эстонии около 70 школ, где обучение ведут на русскомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Эстонский парламент отказался от перехода школ и детских садов на эстоноязычную систему образования. Законопроект оппозиционной Партии реформ рассматривали во вторник 10 сентября. Против проголосовали 44 депутата, за- 32.

Авторы проекта предлагали отменить преподавание на русском языке для детей. Начать хотели с детских садов, а не с подростков, часть которых уже учится в «русских» школах. Согласно пояснительной записке запустить проект хотели с 1 сентября 2020 года.

В Эстонии с каждым годом сокращается число школ, где дети могут получить образование на русском языке. Таких осталось не больше 75. Всего 20 процентов подростков учатся в таких образовательных учреждениях.

Сайт kp.ru писал, на волне предложений о ликвидации обучения на русском, учеников таких школ в Эстонии обвинили в низкой мотивации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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