В приложении Юла появились бесплатные звонки

СЕГОДНЯ 19:57 2019-09-10T19:57:46+03:00

Чтобы общаться, оба пользователя должны быть подключены к сервису

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Юла стала первым сервисом объявлений, который открыл возможность для звонков через приложение. За разговоры не будут брать денег, поскольку связь происходит не через сотового оператора, а с помощью социальной сети «Одноклассники». Неважно из какой точки мира звонит обладатель приложения, разговор будет бесплатным. Никаких дополнительных настроек кроме установки приложения Юла не потребуется. В карточке объявления уже появилась кнопка для связи «Безопасно через Юлу».

- Наша цель – создать самый безопасный сервис объявлений. Пользователи Юлы уже могли вести переписку и переводить друг другу деньги за товары безопасно и прямо внутри приложения. Теперь к этому мы добавили ещё безопасные и бесплатные звонки, - рассказал директор по продукту Юлы Егор Данилов.

За счет того, что звонок идет через приложение, исключается возможность вызова от сторонних компаний, по этой же причине пользователь защищен от спама.

Пока функция доступна для приложений, разработанных на Android, вскоре звонить смогут и те, кто скачал приложение для IOS.

ИСТОЧНИК KP.RU