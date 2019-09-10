2019-09-10T21:40:35+03:00
Политика

Трамп подписал указ о введении дополнительных санкций за терроризм

Глава Белого дома расширил возможности для введения санкций
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент США ввел санкции в отношении террористических группировокПрезидент США ввел санкции в отношении террористических группировокФото: REUTERS
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Дональд Трамп дал США больше возможностей по введению санкций за терроризм. Во вторник 10 сентября он подписал указ, согласно которому американцы смогут не сдерживаясь действующим ранее законом вводить и снимать ограничения с группировок и даже стран, которых в Белом доме посчитают опасными.

- Новый указ совершенствует систему введения санкций, направленную на борьбу с терроризмом, значительно расширяя наши возможности в деле введения самих ограничений и сдерживания террористов во всем мире, - рассказал на брифинге для журналистов в Белом доме министр финансов США Стивен Мнучин.

Как сообщает ТАСС, Мнучин также добавил, что указ «подчеркивает решительное лидерство США в борьбе с глобальным терроризмом». В этот же день Трамп ввел санкции против террористических организаций, также запрещенных и на территории России, - ИГ, «Аль-Каида», представителей Корпуса стражей исламской революции Ирана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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