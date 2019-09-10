Трамп подписал указ о введении дополнительных санкций за терроризм
Дональд Трамп дал США больше возможностей по введению санкций за терроризм. Во вторник 10 сентября он подписал указ, согласно которому американцы смогут не сдерживаясь действующим ранее законом вводить и снимать ограничения с группировок и даже стран, которых в Белом доме посчитают опасными.
- Новый указ совершенствует систему введения санкций, направленную на борьбу с терроризмом, значительно расширяя наши возможности в деле введения самих ограничений и сдерживания террористов во всем мире, - рассказал на брифинге для журналистов в Белом доме министр финансов США Стивен Мнучин.
Как сообщает ТАСС, Мнучин также добавил, что указ «подчеркивает решительное лидерство США в борьбе с глобальным терроризмом». В этот же день Трамп ввел санкции против террористических организаций, также запрещенных и на территории России, - ИГ, «Аль-Каида», представителей Корпуса стражей исламской революции Ирана.
ИСТОЧНИК KP.RU