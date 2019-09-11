В США из-за возгорания поезда с опасными химикатами эвакуировали три школы

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-11T10:51:11+03:00

В США из-за возгорания поезда эвакуировали три школы

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В городе Сент-Луис были эвакуированы три школы из-за угрозы отравления. Причина в том, что с железной дороги сошел товарный железнодорожный состав.

Авария произошла рано утром, что именно стало причиной происшествия пока не сообщается. Но состав перевозивший опасные химикаты, сошел с рельсов и загорелся.

Представители компании-перевозчика заявили, что в цистернах был обычный растворитель, сведения об опасности химикатов не подтверждаются.

Тем не менее, ближайший город затянули едкого черного клубы. Местные власти приняли решение эвакуировать три школы, чтобы дети и педагоги не получили отравления.

Сейчас на месте происшествия работает местная полиция, экологи и пожарные. Все подъездные пути оцеплены, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU