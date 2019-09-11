2019-09-11T11:20:27+03:00
Авто

Китайский автопром обошел по популярности японский и европейский

Россияне все чаще отдают предпочтение машинам из Поднебесной
Елена АКИМОВА
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Машины из Китая теснят на рынке европейский и японских конкурентовМашины из Китая теснят на рынке европейский и японских конкурентов
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Российский потребитель все чаще выбирает машину китайского производства. В итоге показатели по продажам машин из поднебесной растут и оставляют позади конкурентов и Японии и Европы.

В августа спрос на Haval вырос на 458% (1177 машин, с начала года было продано 5,9 тыс.авто), на Geely — на 138% (716 машин, с начала года 5,6 тыс.авто). Особой популярностью пользуются кроссоверы данных марок H6 и Atlas соответственно.

Спрос на китайские автопром растет, а вот конкуренты отмечают снижение.

Renault - падение на 2,3%,

Nissan – падение на 18%,

Peugeot – падение на 26%,

Citroen – падение на 22%.

- В последние годы китайцы сделали большой шаг вперед, они открыли новую страницу в развитии своего автопрома. Люди не дураки и видят разницу. Взять для сравнения Renault Arkana, машина стоит 1,4 миллиона, но все дубово и простенько. Тот же Chery Tiggo 7 гораздо богаче дизайном, - комментирует «Известиям» автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

Аналитики сходятся во мнении, что нынешний взрыв продаж сулит и дальнейшее укрепление позиций китайских компаний в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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