Пассажир упал под колеса поезда в московском метро
Утром в среду, 11 сентября, на Сокольнической линии московского метрополитена произошел сбой в движении поездов. Причиной задержек стало падение человека на пути.
"На Сокольнический линии нет движения поездов от станции "Юго-Западная" до станции "Спортивная" по направлению в центр из-за падения пассажира", - говорится в посте на странице столичной подземки в Twitter.
К настоящему моменту движение уже восстановлено и введено в график.
Согласно данным агентства "Интерфакс", само происшествие произошло на станции метро "Университет". Упавший под колеса поезда мужчина погиб. Чтобы достать его с путей, на десять минут было снято напряжение контактного рельса
К слову, сайт kp.ru накануне писал, что нужно делать, если ты вдруг случайно упал с платформы в метро. Рекомендации дали сами сотрудники московской подземки.
ИСТОЧНИК KP.RU