Пассажир упал под колеса поезда в московском метро

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-11T13:30:09+03:00

К настоящему моменту движение составов на Сокольнической линии введено в график

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Утром в среду, 11 сентября, на Сокольнической линии московского метрополитена произошел сбой в движении поездов. Причиной задержек стало падение человека на пути.

"На Сокольнический линии нет движения поездов от станции "Юго-Западная" до станции "Спортивная" по направлению в центр из-за падения пассажира", - говорится в посте на странице столичной подземки в Twitter.

К настоящему моменту движение уже восстановлено и введено в график.

Согласно данным агентства "Интерфакс", само происшествие произошло на станции метро "Университет". Упавший под колеса поезда мужчина погиб. Чтобы достать его с путей, на десять минут было снято напряжение контактного рельса

К слову, сайт kp.ru накануне писал, что нужно делать, если ты вдруг случайно упал с платформы в метро. Рекомендации дали сами сотрудники московской подземки.

ИСТОЧНИК KP.RU