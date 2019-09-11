Путин пообещал оказывать еще больше господдержки российской туротрасли

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-11T13:25:01+03:00

Средства пойдут на укрепление работоспособности рынка и внедрение передовых технологий

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Президент РФ Владимир Путин пообещал активно развивать туристическую отрасль и оказывать ей еще более эффективную государственную поддержку. Речь идет об укреплении конкурентоспособности российского рынка и внедрении передовых сервисов, соответствующих цифровой эпохе.

Такие слова прозвучали в обращении главы государства к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации, которая проходит в Санкт-Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU