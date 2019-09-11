Суд Шотландии счел незаконным приостановку работы парламента

СЕГОДНЯ 14:43 2019-09-11T14:43:50+03:00

Борис Джонсон уже сообщил, что британское правительство обжалует данное постановление в Верховном суде

Изменить размер текста: A A

Суд Шотландии признал незаконным решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановки работы парламента с 9 сентября до 14 октября.

Глава британского кабмина заявил, что правительство будет обжаловать постановление в Верховном суде Соединенного Королевства. По словам Джонсона, приостановка работы парламента поможет воплотить важную внутреннюю повестку дня.

«Мы разочарованы сегодняшним решением, мы подадим на него апелляцию в Верховный суд Великобритании. Британскому правительству требуется воплотить в жизнь важную внутреннюю повестку дня. Приостановка работы парламента является законной и необходимой для реализации этой задачи», - сказал британский премьер.

Ранее Сессионный суд Шотландии и Высокий суд Лондона признали законным решение остановить работу парламента. Однако главный судья Верховного суда Англии и Уэльса Лорд Бернетт сообщил о возможности обжаловать судебное постановление в апелляционном Верховном суде Соединённого Королевства в срочном порядке 17 сентября.

Напомним, в понедельник, 9 сентября, парламент Соединённого Королевство официально приостанавливает свою работу. Многие парламентарии считают, что эта мера позволит Джонсону реализовать сценарий «жесткого Brexit»без договора с Евросоюзом.

ИСТОЧНИК KP.RU